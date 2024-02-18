Anagold Madencilik'ten ailelere "sus payı"! İliçlilerin canı 130 bin lira

Taahhüt karşılığı da ailelere 130 bin lira verildiği belirtildi.

Erzincan'daki maden faciasının yankıları sürerken yüzde 80'li ABD'li olan maden şirketiyle ilgili çarpıcı bir bilgi ortaya atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, siyanürle altın çıkaran Anagold Madencilik şirketinin, 2016’da çalışanların ailelerine 130’ar bin lira ödeyerek “Adli ve idari başvuru yapmayacağım” taahhüdü aldığını belirtti.

Taahhütnameyi imzalamak istemeyenlere de baskı yapıldığı ifade edildi.

CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, bölgedeki köylülere para dağıtılıp dava açma ve yargıya itiraz etme haklarının ellerinden alındığını söyledi. Şirketin para ile usulsüzlükleri örtbas etmeye çalıştığını belirtti.

Madendeki toprak kaymasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ise gözaltında 8 kişi savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 2 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.