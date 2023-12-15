Anayasa Mahkemesi'nden Taksim Meydanı Kararı! İstanbul Valiliğinin Yasak Kararı Anasaya'ya Aykırı Bulundu

Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim Meydanı'nda yapılamamasını ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme İstanbul Valiliği'nin, aldığı yasak kararını Anayasa'ya aykırı buldu.

Anayasa Mahkemesi'nden Taksim Meydanı Kararı! İstanbul Valiliğinin Yasak Kararı Anasaya'ya Aykırı Bulundu

Anayasa Mahkemesi, Taksim meydanına ilişkin kararını açıkladı. 2016 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş, İstanbul Valiliği tarafından uygulanan 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı yasağının kaldırılmasını talep etmişti.

Yüksek mahkeme konuyla ilgili gerekçeli kararını açıklayarak İstanbul Valiliği'nin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Gerekçeli kararda Taksim Meydanı'nın İstanbul'da belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları içerisinde yer almamasının yeterli bir gerekçe olmadığının altı çizildi.

Mahkeme kararı bugün resmi gazetede yayımlanırken İstanbul Valiliği ve ilgili kurumlara iletildi.

Çiftçilere 2 Milyar 32 Milyon Lira Ödeme Yapılacak!Çiftçilere 2 Milyar 32 Milyon Lira Ödeme Yapılacak!Ekonomi
# anayasa mahkemesi # İstanbul Valiliği # taksim meydanı
Çok Okunanlar
Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli.
Bugün Başlıyor! BİM'de Aktüel Ürün İndirimleri 15 Aralık'tan İtibaren Geçerli.
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İSKİ O İlçeleri Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesilecek?
İstanbul'da Nerelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Uyardı?
İstanbul'da Nerelerde Elektrik Kesintisi Yaşanacak? BEDAŞ Bugün Hangi İlçeleri Uyardı?
Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor?
Bugün Son! A-101'lerde Hangi Ürünlerin İndirimleri Bugün Bitiyor?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Bugün Nerede Deprem Oldu? Hangi İller Etkilendi?
Öne Çıkanlar Rektörün FETÖ'cüyü kaçırma planı│Gün Ortası - Hakan Akdoğan, Nusret Senem, Bendevi Palandoken #Canlı Rektörün FETÖ'cüyü kaçırma planı│Gün Ortası - Hakan Akdoğan, Nusret Senem, Bendevi Palandoken #Canlı Gece Yatmadan Önce Mutlaka Bu Karışımı İçmelisiniz! Gece Yatmadan Önce Mutlaka Bu Karışımı İçmelisiniz!