Anayasa Mahkemesi'nden Taksim Meydanı Kararı! İstanbul Valiliğinin Yasak Kararı Anasaya'ya Aykırı Bulundu

Anayasa Mahkemesi, Taksim meydanına ilişkin kararını açıkladı. 2016 yılında Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuş, İstanbul Valiliği tarafından uygulanan 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı yasağının kaldırılmasını talep etmişti.

Yüksek mahkeme konuyla ilgili gerekçeli kararını açıklayarak İstanbul Valiliği'nin Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkını ihlal ettiğine karar verdi.

Gerekçeli kararda Taksim Meydanı'nın İstanbul'da belirlenen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları içerisinde yer almamasının yeterli bir gerekçe olmadığının altı çizildi.

Mahkeme kararı bugün resmi gazetede yayımlanırken İstanbul Valiliği ve ilgili kurumlara iletildi.