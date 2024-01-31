Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye seçildi!

Danıştay Genel Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil'in ataması, Cumhurbaşkanı imzası ile yapıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye seçildi!
Son Güncelleme:

Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil'in Anayasa Mahkemesi'ne atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal’ın emekliliği nedeniyle görev süresinin 30 Ocak'ta dolmasının ardından yeni üye seçimine gidildi.

Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasında Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, en çok oyu alarak, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı imzası ile üyeliğe atandı.

Akçil’in Ayasofya’nın ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun bulan kararlarda imzası var.

Doğal gaz ithalatında artış! EPDK verileri açıkladıDoğal gaz ithalatında artış! EPDK verileri açıkladıEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# anayasa mahkemesi # danıştay # cumhurbaşkanı erdoğan
Çok Okunanlar
Kemik erimesini durduruyor, kemikleri güçlendiriyor! İkisi bir arada tüketilince...
Kemik erimesini durduruyor, kemikleri güçlendiriyor! İkisi bir arada tüketilince...
Başa bela öksürükten kurtaran Lokman Hekim tarifi... Bıçak gibi kesiyor!
Başa bela öksürükten kurtaran Lokman Hekim tarifi... Bıçak gibi kesiyor!
Aralıklı oruç ve Alzheimer arasındaki bağlantı şok etti!
Aralıklı oruç ve Alzheimer arasındaki bağlantı şok etti!
Sakın çöpe atmayın! Yumurta kabuklarının bu faydasını hiç bilmiyorduk!
Sakın çöpe atmayın! Yumurta kabuklarının bu faydasını hiç bilmiyorduk!
Hesabınız çalınmış olabilir! Milyarlarca kişinin verisi sızdırıldı!
Hesabınız çalınmış olabilir! Milyarlarca kişinin verisi sızdırıldı!
Öne Çıkanlar Emekliye zam farkı ne zaman yatacak?│Gün Ortası - M. Bal, O. Hasipoğlu, E. Etike #canlı Emekliye zam farkı ne zaman yatacak?│Gün Ortası - M. Bal, O. Hasipoğlu, E. Etike #canlı Kemik erimesini durduruyor, kemikleri güçlendiriyor! İkisi bir arada tüketilince... Kemik erimesini durduruyor, kemikleri güçlendiriyor! İkisi bir arada tüketilince...