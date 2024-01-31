Anayasa Mahkemesi'ne yeni üye seçildi!

Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil'in Anayasa Mahkemesi'ne atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi üyesi Muammer Topal’ın emekliliği nedeniyle görev süresinin 30 Ocak'ta dolmasının ardından yeni üye seçimine gidildi.

Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasında Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil, en çok oyu alarak, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Akçil, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmesinin ardından Cumhurbaşkanı imzası ile üyeliğe atandı.

Akçil’in Ayasofya’nın ibadete açılması ve İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararını hukuka uygun bulan kararlarda imzası var.