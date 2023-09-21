Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ mensuplarının yakalanmasına dair açıklama geldi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ mensuplarının yakalanmasına dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada 16 şüpheli/sanık/hükümlünün yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 13’ünün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ mensuplarının yakalanmasına dair açıklama geldi!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ mensuplarının yakalanmasına dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada 16 şüpheli/sanık/hükümlünün yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 13’ünün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

21 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları21 Eylül 2023 Resmi Gazete kararlarıResmi Gazete

İŞTE O AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden;

Haklarında yürütülen soruşturma/kovuşturma kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları/ saklandıkları tespit edilen daha öncesinde kamu görevinden ihraç edilmiş olan 16 şüpheli/sanık/hükümlünün yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 13’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli/sanık/hükümlülerinin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ mensuplarının yakalanmasına dair açıklama geldi! - Resim : 2

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