Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan FETÖ mensuplarının yakalanmasına dair açıklama geldi. Yapılan açıklamada 16 şüpheli/sanık/hükümlünün yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 13’ünün yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, firari FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden;

Haklarında yürütülen soruşturma/kovuşturma kapsamında yakalamalı olarak aranan, yakalanmamak amacıyla örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları/ saklandıkları tespit edilen daha öncesinde kamu görevinden ihraç edilmiş olan 16 şüpheli/sanık/hükümlünün yakalanmasına yönelik yapılan aramalar sonucunda 13’ü yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli/sanık/hükümlülerinin ilgili yargı birimlerine sevklerine yönelik işlemlere devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.