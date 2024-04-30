Ankara'da 1 Mayıs sebebiyle bazı yollar trafiğe kapanacak!

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Ankara'da 1 Mayıs sebebiyle bazı yollar trafiğe kapanacak!
Editör: Metehan Gül

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Yarın 11.00-16.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek etkinliğe ilişkin emniyet tedbirleri alınacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, bugün saat 23.00'ten itibaren ihtiyaç olması halinde, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, yarın saat 09.00'dan itibaren etkinlik sona erene kadar ise Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Yarın saat 09.00'dan itibaren ihtiyaç olması halinde, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapalı olacak.

GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarı'ndan Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Celal Bayar Bulvarı'na bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden Hipodrom Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Caddesi'nden Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesi'nden İstanbul Caddesi'ne bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapalı olacak.


Ayrıca Anadolu Meydanı Ankaray Durağı, etkinlik sona erene kadar trafiğe kapatılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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