Ankara’da biri bebek üç kişinin öldüğü yangınla ilgili davada 4 sanık tahliye edildi

Ankara’da 3 kişinin hayatını kaybettiği 26 katlı binada meydana gelen yangına ilişkin davada mahkeme, tutuklu 4 sanığın ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müteahhit Bedri Y., müteahhit Kadir D., inşaat mühendisi İbrahim K., yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim K. ile tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

TAHLİYE KARARI VERİLDİ

Mahkeme başkanı iddianame özetini okudu ve kimlik tespitinin ardından sanıklara söz verdi. Tutuklu sanık müteahhit Bedri Y., 2017’de projeden fiilen çekildiklerini ve inşaata dair bir sorumluluklarının kalmadığını belirterek tahliye talep etti.

İnşaat mühendisi İbrahim K., inşaat sürecinin projeye uygun yürütüldüğünü söyleyerek kendisinin sorumluluğu bulunmadığını ifade etti. Müteahhit Kadir D. ise ortaklık üzerinden yürüttükleri projenin denetim firmasıyla yaşanan sorunlar nedeniyle aksadığını, sağlık sebepleri nedeniyle bir süre projeden uzak kaldığını anlattı.

Yapı denetim şirketi sahibi Yavuz Selim K., 2018’de yapının mühürlenmesiyle denetim sürecinin durduğunu, 2020 sonrası hiçbir imzasının bulunmadığını söyledi.

Asansör bakım çalışanı Ali Can Ö., eksiklikler nedeniyle kırmızı etiket verdiğini ancak bina sakinlerinin tedirgin olmaması için etiketin söktürüldüğünü belirtti. Tutuksuz sanıklar ifadelerinde olayla ilgili bilgileri olmadığını aktardı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında 4 tutuklu sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme, sanıklar hakkında ev hapsi uygulanmasına karar vererek tahliye kararı verdi. Duruşma 13 Şubat 2026’ya ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Çankaya Alacaatlı Mahallesi’ndeki 26 katlı binada 12 Temmuz’da çıkan yangında 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklanmış, hazırlanan iddianamede yangının binanın şaft boşluğundaki elektrik iletim hattında aşırı ısınma ve gevşek bağlantı sonucu başlayan “şase patlaması” nedeniyle çıktığı belirtilmişti. Yapı eksikliklerinden sorumlu olan 13 sanık hakkında “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenmişti.