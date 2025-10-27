Ankara'da süvarili karşılama! Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer'i külliyede ağırladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i süvarilerin eşlik ettiği ve 21 pare top atışının yapıldığı resmi bir törenle karşıladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Konuk Başbakan Starmer'in içinde bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Keir Starmer'e protokol kapısına kadar refakat etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında bizzat karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Starmer'in tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. İngiltere Başbakanı Starmer, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba Asker' diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk Devletini temsil eden bayraklar ve askerler de hazır bulundu. 

Heyetlerini karşılıklı olarak birbirine takdim eden Erdoğan ve Starmer, daha sonra merdivenlerde Türkiye ve İngiltere bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

İki lider, fotoğraf çekiminin ardından baş başa görüşmeye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'in, ikili ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

TÖRENE KİMLER KATILDI?

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ingiltere recep tayyip erdoğan Keir Starmer
