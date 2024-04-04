Ankara'daki yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, İvedikköy Mahallesi'ndeki Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen neden yangın çıkmıştı.

Yangına Ankara, Etimesgut ve Sincan itfaiye ekipleri ile AFAD, OGM, THK, DHİM, EGM ve jandarma ekiplerince yoğun şekilde müdahale edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada da toplam 111 araç ve 468 personelle yangını söndürme çalışmalarının yapıldığı bildirilmişti.

Çıktığı andan itibaren rüzgarın etkisiyle de büyüyen ve geniş bir alanı kapsayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.