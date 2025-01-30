Annem Ankara 9.bölüm fragmanını izle!

Annem Ankara 9. bölüm fragmanıyla, dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Dizinin ekrana gelen son bölümü izleyenleri derinden etkilerken, gelecek bölümde neler olacak merak konusu oldu.

Sude İnak Sude İnak
Annem Ankara 9.bölüm fragmanını izle!
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Yaşanmış bir hayat hikayesinden uyarlanan BKM imzalı 'Annem Ankara' yeni bölümü ile ekrana gelmesinin ardından, gelecek bölüm fragmanıyla merak konusu oldu. Son bölümde Hasan, olayın tamamen kaza olduğunu söyleyip Nazan'ı savunur. 

ANNEM ANKARA 9. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür'ün paylaştığı, tek başına olan bir annenin yaşam mücadelesini anlatan dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla takip edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/annem-ankara/fragmanlar

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