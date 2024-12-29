24 milyon kiracı adına sordular: Bu asgari ücretle nasıl geçineceğiz?

2025 yılı için 22 bin 104 lira olarak açıklanan asgari ücrete, Antalya Kiracılar Dayanışması Platformundan tepki geldi. "Bu ücret, milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa mahkum etmektedir." denildi. Asgari ücrete iyileştirme istendi. Yeni yılın asgari ücret rakamı en çok onları vurdu. Kiracılar hesapladı; bu ücret bir aylık masrafların sonunda bir simit bir çay parası etmiyor. Vatandaşlara göre yara günden güne derinleşiyor. Somut adımlar atılmazsa, kiracılar platformu sesini duyurmak için yine Ankara'ya gidecek. İşte Antalya Kiracılar Dayanışması Platformunun yaptığı açıklama:



Asgari ücret verilen zam bizim yaşam sınırlarımızın altında bir seviye. Çünkü 3 çocuklu bir aileyi düşündüğümüz zaman okul masrafları, beslenme masrafları ve artı kira masrafları olarak baktığımızda olaya geçinemiyoruz. Sokaklarda, caddelerde, pazarlarda, meydanlarda dar gelirli vatandaşların sıkıntılarını kulak tıkayan bir iktidarımız var. Peki bu vatandaşlar beslenmesini nasıl karşılayacak? Faturasını nasıl karşılayacak? Kirasını nasıl ödeyebilecek ? Bir simit bir çay hesabı yaptığımızda aylık 18 bine tekamül ediyor.

Kira olarak şimdi biz 15 bin den duruyoruz ama elektrik ve suyla beraber 17, ben alıyorum 18 . Perişanız başka diyecek bir şeyimiz yok burada. Antalya Kiracılar dayanışma platformu sözcüleri Cengiz ve Seda Kul, ev kiralarına yapılan zammın, asgari ücreti ikiye katladığını, vatandaşların açlığa mahkum edildiğini söyledi. Kiraya yüzde 66 tefe tüfe oranında zam yapan iktidar, neden asgari ücret yüzde 30 diye açıklama yaptılar. Bunun neresinde adalet var neresinde nizam var. Bunun faturasını ben mi ödeyeceğim. Beslenmelerini ben mi karşılayacağım. Artık Türk halkının sıkcak hiç bir tarafı yok.Asgari ücret ev kirasına yetmiyor. Artık ailecek bırakın evlerine ekmek götürmeyi pazara gitmeyi herşey elimizden alınmış durumda. Bu durumda hükümet bizleri neden duymuyor?

Artık nerden ne yaparlar ne keserler bu hayat pahalılığına bu acıya ıstıraba bir son vermeleri gerekiyor. Saray bütçesi bu kadar artarken asgari ücrette belirlemen bu tutarı hiç bir şekilde kabul etmiyoruz. Burada dar gelirli vatandaşlarımıza sahip çıkılmasını, talep ediyoruz. Herhangi bir somut adım atılmadığı takdirde buradan tekrar Ankara’ ya gazi gitmeyi düşünüyoruz. Dar gelirli vatandaşlar için el birliği ile çareler üretin."