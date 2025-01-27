Arda Güler'den eski takım arkadaşına yorum: "Lan sen İngilizce bilmiyordun"

Arda Güler, Fenerbahçe altyapısından eski takım arkadaşı Enes Şanlı'nın fotoğrafına eğlenceli bir yorumda bulundu.

Sude İnak Sude İnak
Arda Güler'den eski takım arkadaşına yorum: "Lan sen İngilizce bilmiyordun"
Yayınlanma:

Real Madrid 'de kariyeri sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe altyapısında birlikte forma giydiği takım arkadaşlarıyla iletişimini sürdürüyor.

Arda Güler, Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı olan ve 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Erbaaspor'da forma giyen Enes Şanlı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu İngilizce paylaşıma esprili yanıt verdi.

Arda Güler, Enes Şanlı'nın paylaştığı fotoğrafın altına, "Lan sen İngilizce bilmiyordun" yorumunu yaparak eski takım arkadaşıyla şakalaştı.

Enes Şanlı, Arda Güler'in bu yorumuna, "Kendimi geliştiriyorum" şeklinde yanıt verdi.

Arda Güler'den eski takım arkadaşına yorum: "Lan sen İngilizce bilmiyordun" - Resim : 1

gündem arda güler
Günün Manşetleri
Bakan Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Antalya'da otelde yangın
Fenerbahçe, Talisca transferini açıkladı
"LGBT ve zararlı alışkanlıklara karşı koruma tedbirleri yolda"
1.050 TL’yi geçenlerin ödeyeceği miktar belli oldu!
MİT ve USOM’dan dev siber operasyon
Doğu Perinçek'ten Aleksandr Lukaşenko'ya tebrik
Fırat Kalkanı’nda 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Kolombiya liderinden Trump'a tarihi mektup!
"Demirtaş ve Özdağ'a sevgi, saygılarımı yolluyorum"
Çok Okunanlar
Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! 1 Şubat 2025 Cumartesi günü lapa lapa kar yağacak! Meteoroloji kar yağacak şehirleri sıraladı! 1 Şubat 2025 Cumartesi günü lapa lapa kar yağacak!
Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini Altın yatırımcılarına kritik uyarı: İslam Memiş’ten zirve tahmini
100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu? 100 bin, 250 bin ve 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzman isim açıkladı
Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat Çığ, buzlanma ve kar tehlikesine dikkat