Arda Güler'den eski takım arkadaşına yorum: "Lan sen İngilizce bilmiyordun"

Real Madrid 'de kariyeri sürdüren milli futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe altyapısında birlikte forma giydiği takım arkadaşlarıyla iletişimini sürdürüyor.

Arda Güler, Fenerbahçe altyapısından takım arkadaşı olan ve 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Erbaaspor'da forma giyen Enes Şanlı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu İngilizce paylaşıma esprili yanıt verdi.

Arda Güler, Enes Şanlı'nın paylaştığı fotoğrafın altına, "Lan sen İngilizce bilmiyordun" yorumunu yaparak eski takım arkadaşıyla şakalaştı.

Enes Şanlı, Arda Güler'in bu yorumuna, "Kendimi geliştiriyorum" şeklinde yanıt verdi.