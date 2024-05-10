Arjantin'de iki trenin çarpıştı! Kazada 60 kişi yaralandı!

Arjantin'de banliyö treninin park halindeki başka trene çarpması sonucu 60 kişi yaralandı.

Arjantin'de iki trenin çarpıştı! Kazada 60 kişi yaralandı!
Editör: Metehan Gül
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Acil Tıbbi Bakım Sistemi'nden (SAME) yapılan açıklamada, başkent Buenos Aires'e bağlı Palermo semtindeki köprüde ilerleyen trenin park halindeki başka trene çarptığı belirtildi.

Arjantin'de iki trenin çarpıştı! Kazada 60 kişi yaralandı! - Resim : 1

Çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği kaza bölgesinde 30'u ağır 60 kişi yaralandı.

Durumu ağır olan bazı yolcular helikopterle başka hastanelere götürüldü.

Arjantin'de iki trenin çarpıştı! Kazada 60 kişi yaralandı! - Resim : 2

Yerel basında çıkan habere göre, banliyö treni, bakımı devam eden park halindeki trenin vagonlarına çarptı.

Arjantin'de iki trenin çarpıştı! Kazada 60 kişi yaralandı! - Resim : 3

Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Arjantin # tren kazası
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