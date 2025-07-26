Arka Sokaklar'da oynamıştı: Ünlü oyuncuya dolandırıcılık suçlaması

Ünlü oyuncu Meral Kaplan, Arnavutköy’deki bir arsanın satışı bahanesiyle yapılan 23 milyon liralık dolandırıcılık soruşturmasında gözaltına alındı. Paranın bir kısmının hesabına aktarıldığı tespit edilen Kaplan, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Arka Sokaklar'da oynamıştı: Ünlü oyuncuya dolandırıcılık suçlaması
Yayınlanma:

Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon lira dolandırıcılık yapan örgütle beraber ünlü oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayet dilekçesi veren E.Y., kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye (51) Arnavutköy'de bir arsanın satışı için farklı zamanlarda toplam 23 milyon lira ödeme yaptığını söyledi.

Ancak aradan geçen zamanda satışın bir türlü gerçekleşmemesi üzerine dolandırıldığını anladığını söyleyen mağdur S.Ö. ve onunla birlikte hareket eden kişilerden şikâyetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, aralarında S.Ö.'nün de bulunduğu, onunla birlikte hareket eden toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

İKİ RUHSATSIZ TABANCA İLE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler S.Ö., D.Ö.(28), A.Ş.(38), N.T.(45) ve M.D.'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte iki ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi.

Polis yaptığı araştırmada sözde satış için mağdur tarafından yatırılan 23 milyon liralık paranın bir bölümünün aktarıldığı hesabın oyuncu Meral Kaplan'a ait olduğunu tespit etti.

Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve paranın hesabına bir arkadaşı tarafından gönderildiğini söyleyen Meral Kaplan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA, 2 SERBESTLİK

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında Meral Kaplan'ın da bulunduğu diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

dolandırıcılık gözaltı arka sokaklar
Günün Manşetleri
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE DEVLET GÜVENCESİ ŞART!
KAMU'DA İLK GREV İÇİN TARİH BELLİ OLDU
10 MADDELİK YOL HARİTASI AÇIKLANDI
VATANDAŞ EKONOMİYE GÜVENMİYOR
“Silahsız entegrasyon dışında yol yok”
BM'DE TANSİYON YÜKSELECEK
Çatalca’da uyuşturucu operasyonu
322 MİLYON DOLARLIK SİLAH SATIŞI
KURTULAN YOK
HÜKÜMET SÖZÜNDE DURMADI
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında sert düşüş! Altın fiyatlarında sert düşüş!
Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı Türkiye'de sıcaklık rekoru kırıldı
Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk anlaşması yaptı Fenerbahçe, Chobani ile sponsorluk anlaşması yaptı
Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi? Deliler Fayı 7 büyüklüğünde deprem üretir mi?
Anıtkabir'de dikkat çeken an! Bakan açıklama yaptı Anıtkabir'de dikkat çeken an! Bakan açıklama yaptı