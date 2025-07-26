Arka Sokaklar'da oynamıştı: Ünlü oyuncuya dolandırıcılık suçlaması

Arnavutköy'de bir arsanın satışını yapacakları vaadiyle 23 milyon lira dolandırıcılık yapan örgütle beraber ünlü oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alındı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayet dilekçesi veren E.Y., kendisini bir vakfın yöneticisi olarak tanıtan S.Ö.'ye (51) Arnavutköy'de bir arsanın satışı için farklı zamanlarda toplam 23 milyon lira ödeme yaptığını söyledi.

Ancak aradan geçen zamanda satışın bir türlü gerçekleşmemesi üzerine dolandırıldığını anladığını söyleyen mağdur S.Ö. ve onunla birlikte hareket eden kişilerden şikâyetçi oldu.



Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, aralarında S.Ö.'nün de bulunduğu, onunla birlikte hareket eden toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

İKİ RUHSATSIZ TABANCA İLE ÇOK SAYIDA MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler S.Ö., D.Ö.(28), A.Ş.(38), N.T.(45) ve M.D.'yi (26) gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte iki ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi.

Polis yaptığı araştırmada sözde satış için mağdur tarafından yatırılan 23 milyon liralık paranın bir bölümünün aktarıldığı hesabın oyuncu Meral Kaplan'a ait olduğunu tespit etti.

Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve paranın hesabına bir arkadaşı tarafından gönderildiğini söyleyen Meral Kaplan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

3 TUTUKLAMA, 2 SERBESTLİK

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ö., D.Ö. ve A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında Meral Kaplan'ın da bulunduğu diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.