Armağan Çağlayan'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: "Liyakat, liyakat, liyakat!"
Armağan Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ateş püskürdü. Çağlayan, "İşi yapmayı bilmiyorsanız yapmayacaksınız!" ifadelerini kullandı.
Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, CHP’li İzmir Belediyesi’ne sert sözler söyledi. Çağlayan sosyal medya hesabından, İzmir’de sergileyeceği gösteri sırasında yaşadıklarını anlattı. Çağlayan, “Siz bir oyunun parasını verdiniz, beni satın almadınız” ifadelerini kullandı.
“BÜTÜN PROFESYONELLİĞİMLE İŞİMİ YAPTIM”
Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Size Anlatacaklarım Var” isimli gösteriyi satın aldığını aktardı. Çağlayan, sonrasında yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:
- Biletler 45 saniyede bitti. İnstagram’dan milyon “hakarete” uğradım. Gösteri günü geldi, salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim.
- Oyun bitikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp, bana bağırmaya başladı. “Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz” dedim. Bunun üzerine “beraber çözüm bulalım sisteme” dedi.
“LİYAKAT, LİYAKAT, LİYAKAT”
Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürü Ceren Hanım’a seslenerek şunları söyledi:
- Nedir derdiniz? Beceremediğiniz işi yapmayacaksınız. Benim oyunum 1100 bilet satıyor. Para verdiniz diye beni satın alamazsınız. Liyakat! Liyakat.! Liyakat!
İzmir Büyükşehir Belediyesi size anlatacakları var gösterisini satın aldı. Biletler 45 saniyede bitti. İnstagramdan milyon “hakarete” uğradım.Gösteri günü geldi . Salonda olan kişi sayısı 80. Bütün profesyonelliğimle işimi yaptım. 2 saat gösteri yapıp sahneden indim.— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 13, 2023