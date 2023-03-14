Armağan Çağlayan'dan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki: "Liyakat, liyakat, liyakat!"

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, CHP’li İzmir Belediyesi’ne sert sözler söyledi. Çağlayan sosyal medya hesabından, İzmir’de sergileyeceği gösteri sırasında yaşadıklarını anlattı. Çağlayan, “Siz bir oyunun parasını verdiniz, beni satın almadınız” ifadelerini kullandı.

Çağlayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Size Anlatacaklarım Var” isimli gösteriyi satın aldığını aktardı. Çağlayan, sonrasında yaşadıklarını şu ifadelerle aktardı:

- Oyun bitikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı olduğunu iddia eden bir hanımefendi, kulise gelip bacak bacak üstüne atıp, bana bağırmaya başladı. “Hanımefendi neden bana bağırıyorsunuz” dedim. Bunun üzerine “beraber çözüm bulalım sisteme” dedi.