Artık onlar da şehit sayılacak! 151 kişiye şehitlik unvanı verildi

Orman yangınlarıyla mücadele sırasında hayatını kaybeden vatandaşlara artık şehit unvanı verilecek.

Nisan ayında mecliste kabul edilen yasadan sonra geriye dönük yapılan araştırmalar da tespit edilen ve hayatını kaybeden 151 kişiye şehit unvanı verildi.

Şehit unvanı, orman işçileri başta olmak üzere yangınlarla mücadeleye katılan kamu personeline ve gönüllülere veriliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Öz Orman İş Sendikası Genel Settar Aslan, "Vatanın savunmasını yaparken şehit olan askerimize, polisimize nasıl şehitlik statüsü verilmişse; yeşil vatanın koruyucusu ateş savaşçıları işçiler de bu haklarını talep ediyorlardı. Uzun mücadelemizin sonucunda bu arkadaşlarımıza da şehitlik statüsünü kazandırdık." ifadelerini kullandı.