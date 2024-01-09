Asansör Kazası İddianamesi Tamamlandı

Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin iddianame tamamlandı.



Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuklu 4 sanığın "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi. Tutuksuz sanık için de "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.



İddianamede, asansör bakım firması yetkilisi tutuklu sanık Mustafa B'nin asansörün fren sistemi olan "UCM" sistemini önceden devre dışı bırakması nedeniyle kazanın yaşandığına dikkat çekildi. Asansör bakım firmasının olayda asli kusurlu olduğu belirtildi.



Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim’de yaşanan olayda, asansörün düşmesi sonucu 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın hayatını kaybetmişti.



Soruşturmada asansör bakım firması yetkilisi ve asansörü monte eden firmanın sahibi ile 2 mühendis tutuklanmıştı.