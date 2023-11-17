Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı 2. Gün

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı” başladı.

9 Asya ülkesinden 30 bilim insanın konuşmacı olduğu Çalıştay 17-18-19 Kasım günlerinde düzenleniyor. Bugünkü programda Prof. Dr. Oktay Uygun, Prof. Caner Karavit, Muraishi Esho, Liang Yingying, Prof. Dr. Zilola Khudabergenova, Doç. Dr. Aleksandr Sotnichenko, Prof. Dr. Atakan Hatipoğlu, Dr. Rasool Nowrozi, Doç. Dr. İlsur Nafikov, Doç. Dr. Nazgul Isabaeva uzmanlık alanlarında sunumlar yapacak.

Birinci Gün Oturumları

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı programında birinci gün Prof. Dr. Osman Karatay, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Dr. Aleksandr Dugin, Prof. Dr. Zafer Önler, Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, Dr. Doğu Perinçek, Dr. Ahmed Rahdar, Prof. Dr. İlhamiye Galimzyanova, Dr. Habibullah Bbaei ve Ethem Sancak uzmanlık alanlarında sunumlar yaptı.

Birinci Günün Tamamı: