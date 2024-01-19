Atatürk fotoğrafı asmayan teğmen savunmasını yaptı! Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk soruşturması sürüyor

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda, bir teğmenin 10 Kasım’da Atatürk fotoğrafı takmaması üzerine yaşanan tartışmalar sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, hem söz konusu teğmen hem de ona tepki gösteren kişilerle ilgili disiplin süreci başlatmıştı.

Bu doğrultuda Yüksek Disiplin Kurulu, 18 Ocak'ta teğmenler ve avukatlarının savunmalarını aldı. Hakkında disiplin soruşturması yapılan bazı teğmenler ve avukatları savunmalarını yazılı şekilde iletti.

Savunmaları değerlendirecek olan Yüksek Disiplin Kurulu'nun, teğmenlerle ilgili kararını gerekçesiyle birlikte ocak ayı sonuna kadar açıklaması bekleniyor.

Yaşanan olaya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, idari soruşturma kapsamında olaylara sebebiyet veren personelin karar çıkana kadar görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti.