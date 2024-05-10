ATM'lerde yeni dönem! 7 kamu bankasının iş birliğiyle "TAM" hayata geçti!

7 kamu bankası tek ATM çatısı altında buluştu.

Kamu bankalarının müşterileri ek ücret ve ek komisyon ödemeden TAM ATM'lerini kullanabilecek. Bu kamu bankalarını Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT'den oluşturuyor.

TAM ATM’leri Türkiye’nin 81 ilinde 5 bin 600 noktaya kuruldu ve hizmet vermeye başladı. İlerleyen dönemde 19 bin noktada TAM ATM’si kurulması planlanıyor.



İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan toplantıda konuşan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, tasarrufa dikkat çekti.



Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuştu. Şimşek özel bankalara da çağrı yaptı.

Kamu tasarruf paketiyle ilgili bilgi veren Şimşek, umudunu dış sermaye bağladı.



