Ayasofya camisi kapatılıyor mu? Sosyal medyada restorasyona yönelik şok iddialar ortaya atıldı!

Ayasofya camisinin 50 yıllık tadilata gireceği Kültür ve Turizm bakanı tarafından açıklandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2014 yılında hazırladığı raporda ortaya çıkan veriler sebebiyle restorasyona gireceği söylenen Ayasofya'da neler oluyor?

Ayasofya camisi kapatılıyor mu? Sosyal medyada restorasyona yönelik şok iddialar ortaya atıldı!
Ayasofya tadilata mı giriyor?
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Ayasofya camisinin 50 yıllık restorasyona gireceği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklandı! Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden birçok iddia ortaya atıldı. Kiliseye çevirme planı, 2 nesil kapalı kalması ve daha birçok konuya dair ortaya atılan iddiaların yanında bunların tamamının manipülatif paylaşımlar olduğunu söyleyenlerde oldu. Gelin detaylı inceleyelim!

AYASOFYA TADİLAT MI GEÇİRECEK YOKSA YENİDEN KİLİSE Mİ YAPILIYOR?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 2014 yılında yayınladığı raporda Ayasofya’nın 4 minaresinin 7 üzerinde depremde yıkılacağı söylenmişti. Ayrıca caminin birçok bölümünde hasarla meydana gelebileceği söyleniyordu.

Ayasofya kapatılıyor mu?

Bunun üzerine Bakanlık yakın zamanda Ayasofya'nın 50 yıllık bir tadilata gireceğini duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden farklı görüşler ortaya atıldı!

SOSYAL MEDYA KARIŞTI! AYASOFYA KİLİSE Mİ OLUYOR?

Sosyal medya üzerinden gelen kullanıcıların yorumları şu şekilde:

Ayrıca bu yorumlara zıt birçok görüşte gündeme geldi. Konu hakkında net bir durum henüz belli değil. Ancak ne olacağını gelecekte hep birlikte göreceğiz.

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