Ayasofya camisi kapatılıyor mu? Sosyal medyada restorasyona yönelik şok iddialar ortaya atıldı!

Ayasofya camisinin 50 yıllık restorasyona gireceği Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklandı! Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden birçok iddia ortaya atıldı. Kiliseye çevirme planı, 2 nesil kapalı kalması ve daha birçok konuya dair ortaya atılan iddiaların yanında bunların tamamının manipülatif paylaşımlar olduğunu söyleyenlerde oldu. Gelin detaylı inceleyelim!

AYASOFYA TADİLAT MI GEÇİRECEK YOKSA YENİDEN KİLİSE Mİ YAPILIYOR?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 2014 yılında yayınladığı raporda Ayasofya’nın 4 minaresinin 7 üzerinde depremde yıkılacağı söylenmişti. Ayrıca caminin birçok bölümünde hasarla meydana gelebileceği söyleniyordu.

Bunun üzerine Bakanlık yakın zamanda Ayasofya'nın 50 yıllık bir tadilata gireceğini duyurdu. Konuya ilişkin sosyal medya üzerinden farklı görüşler ortaya atıldı!

SOSYAL MEDYA KARIŞTI! AYASOFYA KİLİSE Mİ OLUYOR?

Sosyal medya üzerinden gelen kullanıcıların yorumları şu şekilde:

Ayasofya, 50 yıl sürmesi beklenen kapsamlı bir restorasyon için kapatılmış MIŞ!



Kemire kemire kapısının, penceresinin bitmesinden korktular herhalde?



Velhasıl kelam, akp Ayasofya'yı ibadete kapatmış, gerisi lafıgüzaf... pic.twitter.com/VvXvTlBFdw — Profesorfacia (@Profesorfacia) September 12, 2023

Ayasofya'nın depreme dayanıklı tüm minareleri sökülecek, minber sökülecek. Kıble yönü kaldıracak. 50 yıllık şaka gibi restorasyon çalışmasına girilecek. 50 yıllık bir işi kendileri görebilecek mi ki? Yaşama garantileri var mı? Tek dünya dini Chrislam için Ayasofya feda edildi.. — Ali Osman Önder (@aliosmanonder34) September 14, 2023

AYASOFYA İŞİ DÜŞÜNDÜRÜYOR!...

Restorasyon bahane mi?

Yoksa yeniden kiliseye çevirmek için alt yapı mı hazırlanıyor?

Mihrap, Minber neden sökülüyor?

Minareler neden yıkılıyor? Sinan'ın eseri olan minareleri yıkma cüretini nerden buluyorsunuz?

Sinan o minareleri çatlayan kubbeye… pic.twitter.com/3R2Zwf0xlG — Arşiv Saka (@ArsivSaka) September 14, 2023

Ayrıca bu yorumlara zıt birçok görüşte gündeme geldi. Konu hakkında net bir durum henüz belli değil. Ancak ne olacağını gelecekte hep birlikte göreceğiz.

Yakında restorasyona girecek olan Ayasofya Cami ile alakalı ‘minareleri yıkılıp kilise yapılacak’ şeklinde manipülatif paylaşımlar yapılıyor. Cumhurbaşkanımızın 24 Temmuz 2020’de yeniden ibadete açtığı Ayasofya Camii’ni müze, kilise vs.’ye çevirmeye artık kimsenin gücü yetmez. pic.twitter.com/uShGPnMCDb — Özlem Doğan (@ozlemdogan_) September 14, 2023