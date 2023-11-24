Aybüke Yalçın'ın Filminin Galası Yapıldı! Şehit Aybüke Yalçın'ın Bağlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edildi
PKK’nın saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın'ın öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı. Galaya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalçın'ın ailesi ve davetliler katıldı. Yalçın'ın babası şehit öğretmenin bağlamasını Cumhurbaşkanı'na hediye etti.
Batman'a atandı, terör gölgesinde öğrencilerinin hayatlarına dokunup umut olmak istedi... Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Henüz 23 yaşındaydı.
Yalçın'ın öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası Ankara'da yapıldı.
Cumhurbaşkan Tayyip Erdoğan filmi, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve filmin oyuncularıyla birlikte izledi.
Filmde, şehit öğretmenin Batman'a atanması, görev sürecinde öğrencilerinin hayatlarına dokunmak için attığı adımlar işleniyor.
Aybüke Yalçın'ın büyüleyen sesi, mesleki azmi izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.
Filmin son sahnesinde Yalçın'ın şehit edildiği sahnede salondaki izleyiciler gözyaşlarını tutamadı.
Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın bağlaması hediye edildi. Erdoğan, Yalçın'ın babasından bağlamayı öperek aldı.