Aydın'da 1 Mayıs yürüyüşü! Güvenlik önlemleri alındı!

Aydın Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle yürüyüş düzenlenecek.

Aydın'da 1 Mayıs yürüyüşü! Güvenlik önlemleri alındı!
Editör: Metehan Gül

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanlığı, 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı nedeniyle yürüyüş düzenleyecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde yarın 15:30'da toplanacak olan vatandaşlar, Atatürk Kent Meydanı'na yürüyecek.

1 Mayıs etkinliği Kent Meydanında yapılacak olan basın açıklamasının ardından noktalanacak.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI!

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, yarın gerçekleşecek olan etkinlikler için geniş güvenlik önemleri aldı. Polis ekipleri Atatürk Kent Meydanını güvenlik bariyerleri ile önlem aldı. Güvenlik güçleri, yarın gerçekleşecek olan tüm etkinliklerde yaşanabilecek taşkınlıklar için de teyakkuzda olacak.

# 1 mayıs # aydın # yürüyüş
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