Aydın'da Feci Olay! Ayrılmak İsteyen Sevgilisini Öldürüp İntihar etti...

Aydın'ın Efeler ilçesinde birlikte yaşadığı eczacı Şule Karamercan'ı (49) öldürüp, aynı tabancayla intihar eden Aydın Aksakdemir'in (53), sevgilisi ayrılmak isteyince olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Aydın'da Feci Olay! Ayrılmak İsteyen Sevgilisini Öldürüp İntihar etti...

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Balıkköy Mahallesi'ndeki bir otoparkta meydana geldi. 2015 yılında tanışıp birlikte yaşamaya başlayan eczacı Şule Karamercan ile elektrik mühendisi Aydın Aksakdemir, evlerinin otoparkında buluştu. Karamercan ile Aksakdemir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aksakdemir, yanındaki tabancayla Karamercan'ı vurdu. Gürültüyü duyup, araya girmek için gelen komşuları Mustafa Kalfa ise seken kurşunun isabet etmesi sonucu yaralandı. Aydın Aksakdemir ardından tabancayı başına dayayıp, bir kez daha tetiğe dokundu.

Aydın'da Feci Olay! Ayrılmak İsteyen Sevgilisini Öldürüp İntihar etti... - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, iki sevgilinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şule Karamercan ile Aydın Aksakdemir’in cenazeleri, Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan Mustafa Kalfa ise ambulansla aynı hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kalfa'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Yakınları Şule Karamercan’ın ilişkiyi bitirmek istediğini, Aydın Aksakdemir'in ise buna karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Aydın'da Feci Olay! Ayrılmak İsteyen Sevgilisini Öldürüp İntihar etti... - Resim : 2

Aksakdemir ile Karamercan'ın cenazelerinin otopsinin ardından toprağa verileceği bildirildi. 

# aydın # intihar
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