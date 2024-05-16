Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner gözaltına alınmıştı. Öner, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme! Kerem Gökay Öner serbest bırakıldı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlerden biri de Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner olmuştu.

Kerem Gökay Öner, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapıldı. Açıklamada, emniyetteki işlemleri tamamlanan Öner'in mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Öner hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüphelinin bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm şüphelilerin dijital materyal incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.

Şüphelilerle ilgili MASAK raporunun temin edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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