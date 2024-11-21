AYM'den dikkat çeken pasaport kararı
Anayasa Mahkemesi, Pasaport Kanunu’nun, "genel güvenlik bakımından memleketten ayrılmalarında sakınca görülenlere pasaport verilmemesi" yetkisini İçişleri Bakanlığı’na tanıyan hükmünü iptal etti.
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Ankara 19. İdare Mahkemesi’nin başvurusu üzerine, AYM, söz konusu düzenlemeyi Anayasa’nın 2. (hukuk devleti), 13. (temel hakların sınırlandırılması) ve 23. (seyahat özgürlüğü) maddelerine aykırı buldu.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
AYM'nin iptal kararı Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. AYM, 5682 sayılı Pasaport Kanunu’nun 3463 sayılı Kanun’un 3. maddesiyle değiştirilen 22. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…memleketten ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu İçişleri Bakanlığınca tespit edilenlere…” pasaport verilemeyeceği hükmünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. AYM kararında, şu ifadeler yer aldı:
- İtiraz konusu kuralla ülkeden ayrılmalarında genel güvenlik bakımından mahzur bulunduğu Bakanlıkça tespit edilenlere pasaport veya seyahat vesikasının verilmeyeceği hüküm altına alınmak suretiyle öngörülen sınırlamanın genel nitelikte bir sınırlama olmadığı, belirli kişi veya kişilere yönelik olduğu anlaşılmaktadır.