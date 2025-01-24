Ayşe Barım hakkında “Hükümeti Devirmeye Teşebbüs” suçlamasıyla gözaltı

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ID Danışmanlık Limited Şirketi’nin kurucusu ve ortağı Ayşe Barım hakkında yazılı ve görsel medyada yer alan iddialar doğrultusunda resen soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ayşe Barım hakkında “Hükümeti Devirmeye Teşebbüs” suçlamasıyla gözaltı
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Şüpheli Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan gözaltına alındı. Ev ve iş yerinde arama işlemleri sürüyor.

Gezi Parkı olaylarının dış bağlantılı bir planın parçası olduğu iddiasını vurgulayan açıklamada, olayların George Soros'un yönettiği Açık Toplum Vakfı tarafından teşvik edildiği ve sosyal medya üzerinden organize edildiği ifade edildi. Başsavcılığın açıklamasına göre, bu eylemler Gene Sharp’ın "Sivil Başkaldırı" yöntemine dayandırılmış ve Sırp asıllı Ivan Marovic liderliğindeki OTPOR/CANVAS hareketi tarafından desteklenmiştir.

Şüpheli Ayşe Barım'ın, firari sanıklar Mehmet Osman Kavala ve Memet Ali Alabora ile yoğun iletişim içinde olduğu ve sahip olduğu danışmanlık şirketi aracılığıyla sanatçıları eylemlere katılmaları yönünde teşvik ettiği iddia edilmektedir. Ayrıca, Barım’ın Gezi Parkı olaylarına bizzat katıldığına dair bulguların tespit edildiği belirtilmiştir.

Başsavcılığın açıklamasında, Gezi olaylarının uluslararası düzeyde organize edilen benzer hareketlerin Türkiye'ye uyarlanmış bir versiyonu olduğu ve olaylar sırasında sosyal medya etiketlerinin etkili bir şekilde kullanıldığı vurgulanmıştır.

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Ayşe Barım gözaltı gezi parkı
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