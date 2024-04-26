Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmalarının yüzde 35'i tamamlandı!

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in basın ofisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden sınır belirleme çalışmalarının yüzde 35’inin tamamlandığı belirtildi.

Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme çalışmalarının yüzde 35'i tamamlandı!
Editör: Metehan Gül

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in basın ofisinden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden sınır belirleme çalışmalarının yüzde 35’inin tamamlandığı belirtildi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev'in basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, çalışmaların yüzde 35’i tamamlandı. Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesinde yapılan, jeodezik ölçümlere dayalı koordinatların belirlenmesi süreci kapsamında ise 28 sınır taşı yerleştirildi.

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme çalışmaları kapsamında ilk sınır taşı 23 Nisan’da yerleştirilmişti. Bu süreç, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır sorunlarının çözümüne ilişkin yapılan görüşmeler sonucunda gerçekleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Azerbaycan # Ermenistan # sınır
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