Bakan acı haberi duyurdu: Yangın söndürme uçağı pilotunun şehit olduğu açıklandı

Orman Genel Müdürlüğüne ait iki adet AT802 yangın söndürme uçağı, planlı bakım faaliyeti kapsamında 12 Kasım Çarşamba günü saat 10.24’te Çanakkale’den Hırvatistan’ın Zagreb kentine doğru havalandı. Uçaklar, meteorolojik şartlar nedeniyle geceyi Hırvatistan’ın Rejika Havaalanı’nda geçirdi.

Bugün TSİ 17.38’de Zagreb Havalimanı’na hareket eden iki uçak, hava muhalefetinin sürmesi nedeniyle yeniden Rejika’ya dönüş kararı aldı. Dönüş rotası sırasında uçaklardan biri güvenli şekilde Rejika Havaalanı’na indi. Ancak diğer uçakla TSİ 18.25 itibarıyla telsiz irtibatı kesildi.

Orman Genel Müdürlüğü, kayıp uçak ve görevli pilota ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli şekilde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, “Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

BAKAN ACI HABERİ DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının akıbetine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, uçağın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşıldığını belirtti.

Açıklama şu şekilde:

"Hırvatistan’da telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğümüze ait yangın söndürme uçağımızın enkazına Hırvatistan’ın Senj kenti yakınlarında ulaşılmıştır. Elim kazada şehit olan pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Orman teşkilatımızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun."

Enkaz bölgesinde incelemelerin sürdüğü bildirildi.