Bakan Akar o iddialara yanıt verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'ın da aralarında bulunduğu 10 ilde arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a gelen Bakan Akar, burada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çalışmaları takip ediyor.

"4 MAYIS'A ERTELENDİ"

Burada celp erteleme faaliyetlerine ilişkin konuşan Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin mart ve nisan celplerinin mayıs ayına ertelendiğini açıkladığını hatırlattı. Akar, söz konusu uygulamanın depremde zarar görenlere destek olmak için hayata geçirildiğini belirtti. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Akar, "10 ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemlerinde silah altına alınması planlanan er statüsündeki 13 bin 71 yükümlünün sevki, 4 Mayıs 2023 celbine kadar ertelendi. Askere gitmek isteyenlerin ise planlanan celp döneminde sevkleri yapılacak" diye konuştu.

"ERKEN TERHİS YOK"

Terhislerin erkene alınacağına yönelik iddialar ile ilgili de Bakan Akar, "Terhislerle ilgili herhangi bir erteleme veya erken terhis yoktur. Mehmetçik'imizin terhisleri planlanan zamanda yapılacaktır" dedi. Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda oturan 10 bin 738 askere izin verildiğini de açıklayan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudut güvenliği ve terörle mücadele konusundaki faaliyetlerinin aynı tempoda azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi.