Bakan duyurdu: Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 5 suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Bakan duyurdu: Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, uluslararası kırmızı bültenle aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K. ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y. yakalandı.

Yakalanan suçluların ayrıntılı listesi şöyle:

C.Ç. – Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.
M.E.Ö. – Kasten öldürme ve örgüt üyeliği (Daltonlar) suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.
E.Y.B. – Silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.
Ü.A. – Gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim dolandırıcılığı suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.
S.K. – Kasten öldürme suçundan aranıyordu. Karadağ’da yakalandı.
M.G. – Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranıyordu. İsveç’te yakalandı.
M.B. – Tasarlayarak öldürme suçundan (Banlılar suç örgütü üyesi) aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.
K.C.H. ve E.G. – Uyuşturucu ticareti suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.
G.Ş. – Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi birçok suçtan aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.
M.Y. – Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranıyordu. Japonya’da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 427 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini vurgulayarak, “Yurt dışına kaçan suçluların peşindeyiz” dedi.

AFAD duyurdu: Ege’de gece yarısı depremAFAD duyurdu: Ege’de gece yarısı depremYurt
kırmızı bülten aranan şahıslar
Günün Manşetleri
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
"Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"
Bu ürünleri sakın tüketmeyin!
“Dünyada birçok insan Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için geliyor”
Hayalet öğrenci skandalı büyüyor!
Türkiye'den Netanyahu Hükümetine kınama
Bugün Cengiz Topel’in ölüm yıl dönümü
Çok Okunanlar
Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum Altın fiyatları rekor kırdı! İşte güncel durum
Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek Meteoroloji’den uyarı: Bazı iller 45 dereceyi görecek
AFAD duyurdu: Ege’de gece yarısı deprem AFAD duyurdu: Ege’de gece yarısı deprem
Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum Çanakkale’de çifte orman yangınında son durum
Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı! Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!