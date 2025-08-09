Bakan duyurdu: Kırmızı bültenle aranan suçlular yakalandı!

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, uluslararası kırmızı bültenle aranan C.Ç., M.E.Ö., E.Y.B., Ü.A., S.K. ve M.G. ile ulusal seviyede aranan M.B., K.C.H., E.G., G.Ş. ve M.Y. yakalandı.

Yakalanan suçluların ayrıntılı listesi şöyle:

C.Ç. – Kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.

M.E.Ö. – Kasten öldürme ve örgüt üyeliği (Daltonlar) suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.

E.Y.B. – Silahla yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.

Ü.A. – Gece vakti silahla yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve bilişim dolandırıcılığı suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.

S.K. – Kasten öldürme suçundan aranıyordu. Karadağ’da yakalandı.

M.G. – Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan aranıyordu. İsveç’te yakalandı.

M.B. – Tasarlayarak öldürme suçundan (Banlılar suç örgütü üyesi) aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.

K.C.H. ve E.G. – Uyuşturucu ticareti suçlarından aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.

G.Ş. – Kasten yaralama, hakaret, mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi birçok suçtan aranıyordu. Gürcistan’da yakalandı.

M.Y. – Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan aranıyordu. Japonya’da yakalandı.

Bakan Yerlikaya, bu kabine döneminde toplam 427 suçlunun Türkiye’ye iade edildiğini vurgulayarak, “Yurt dışına kaçan suçluların peşindeyiz” dedi.