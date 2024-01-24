Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'ye seyahat etti.
Toplantının yapılacağı New York'ta temaslarda bulunan Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa’nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile bir araya geldi.