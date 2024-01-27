Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulundu

Bakan Güler, Hatay'daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda denetlemelerde bulunduANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemeler yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Ziyaret Karakolu'nda nöbet kulesine çıkarak, güvenlik tedbirleriyle ilgili bilgi aldı.

Güler, askerlerle yakından ilgilenerek, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (sol 2), beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (solda) ile gittiği Hatay’daki Ziyaret Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemeler yaptı. Bakan Güler'e, Hatay Valisi Mustafa Masatlı (sağ 3) da eşlik etti.