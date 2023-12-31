Bakan Güler: Teröristleri Kalelerine Gömüyoruz

Milli Savunma Bakanı Güler, CNN Türk'te gazeteci Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Şimdi bizim terörle mücadelemiz yaklaşık 40 yıldır yürütüyoruz. 40 yıldır bu işe emek veren birçok eski komutanımız var. Ben onların hepsine şükranlarımı sunuyorum. 2023 yılı bizim için terör örgütlerinin ne hale geldiğini hepimiz görüyoruz. Onlar bitme noktasında, son çırpınışlarını yapıyorlar. 12 şehidimizin intikamını aldık, almaya da devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

'Sonunu Getireceğiz'

Bizim burada tek bir amacımız var, terör örgütünü bitireceğiz. Kim destek verirse versin bunun sonunu getireceğiz. Bunlar için tek çözüm var, gelip Türk adaletine teslim olacaklar. Destek verenler de bunu anlayacaklar.

Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Bizim Irak kuzeyindeki faaliyetlerimiz aralıksız her gün bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu sonunda ZAP bölgesinde 'kalelerimizi hazırladık, çok rahat edeceğiz' dedikleri kalelerinde onların hepsini bu kalelere gömüyoruz. Gömmeye devam edeceğiz. 2023 yılında 2 bin 200'den fazla teröristi etkisiz hale getirdik. Aralıksız mücadelemizi sürdürüyoruz.