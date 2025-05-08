Bakan Kurum'dan deprem için seferberlik çağrısı! "Deprem siyaset üstü bir konudur"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da dönüşüm için seferberlik çağrısı yaptı. Bakan Kuurm, "Tek vücut olalım hep birlikte İstanbulumuzu dönüştürelim" dedi.

"Bakanlık olarak tüm belediyelerimizi İstanbul'un dönüşümünde bir paydaş olarak görüyoruz."

Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki tüm belediye başkanları ile bir araya geldi.

"Tek vücut olalım hep birlikte istanbulumuzu dönüştürelim. Milletimiz bizden bunu bekliyor. Günlük polemikleri bir kenara bırakalım."

Bakan Kurum, tüm belediyelere iş birliği çağrısı yaptı.

"Deprem siyaset üstü bir konudur böylesi önemli bir konuda asla politika yapılmaz bu mesele propaganda malzemesi olarak kullanılamaz bu konu ideolojik kavga yürütülecek polemiklere konu edilecek oy devşirecek bir mesele değildir ve olamaz."

Kurum, beklenen İstanbul depremine dönüşümle yanıt verilmesi gerektiğini kaydetti.

"Depremi beklemeyeceğiz. beklenen istanbul depremine özlenen istanbul dönüşümüyle cevap vermek durumundayız hepimiz masanın bir tarafından tutup İstanbul'u dönüştürmek durumundayız."

Bakan Kurum, İstanbul'da acilen dönüşmesi gereken 600 bin bina olduğunu da hatırlattı.