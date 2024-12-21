Bakan Kurum’dan kentsel dönüşümde müjde: Kira yardımına zam

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamındaki ev sahiplerine verilen aylık kira yardımının 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya yükseltileceğini duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Kurum’dan kentsel dönüşümde müjde: Kira yardımına zam
Yayınlanma:

Bakan Kurum, Güngören Gösteri Merkezi'nde düzenlenen kentsel dönüşüm programında önemli açıklamalarda bulundu. Program çerçevesinde Güngören'de 768 konutun kura çekimi, Üsküdar'da 456 konutun yıkımı ve Bağcılar'da 365 konutun temel atma törenine katılan Kurum, kira yardımı artışıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Dönüşüme giren vatandaşlarımıza yaptığımız kira destekleriyle ilgili bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. (İstanbul) Evi dönüşüme giren vatandaşlarımıza verdiğimiz aylık kira desteği biliyorsunuz 5 bin 500 liraydı. Şimdi aldığımız yeni bir kararla bu miktarı, 2025 yılından itibaren 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkarıyoruz. Kira desteklerimizi, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir'de 4 bin 500 liradan 6 bin 500 liraya, diğer büyükşehirlerimizde 3 bin 750 liradan 5 bin 500 liraya, kalan tüm illerimizde ise 3 bin liradan 4 bin 500 liraya çıkarıyoruz."

Kurum, alınan kararın İstanbul ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Almanya'daki saldırıda can kaybı 5'e yükseldi! 200'den fazla yaralı varAlmanya'daki saldırıda can kaybı 5'e yükseldi! 200'den fazla yaralı varDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

kentsel dönüşüm Bakan Kurum
Günün Manşetleri
Bakan Kurum’dan kentsel dönüşümde müjde
Almanya'daki saldırıda can kaybı 5'e yükseldi
Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
"Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum"
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sporcuların üzerine çığ düştü
Almanya'daki saldırıda 2 Türk yaralandı
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon
19 şehirde Gürz-30 operasyonları
Türkiye'den Almanya'daki saldırıya kınama
Çok Okunanlar
4,5 büyüklüğünde deprem oldu 4,5 büyüklüğünde deprem oldu
Sporcuların üzerine çığ düştü Sporcuların üzerine çığ düştü
Jose Mourinho ameliyat olacak Jose Mourinho ameliyat olacak
14 üniversiteye rektör atandı 14 üniversiteye rektör atandı
Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi Cep telefonu satışlarında yeni taksit düzenlemesi