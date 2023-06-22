Bakan Mehmet Şimşek izleyecekleri ekonomi politikasını açıkladı! Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararına da değindi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi felsefelerinin temelini oluşturan unsurlar hakkında açıklamalar yapan Bakan Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın faiz artırımını da değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabı üzerinden gündeme ilişkin sıcak konu başlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.
Uyguladıkları ekonomik çerçeveye ilişkin bilgiler veren Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesinin, 'istikarar, güven ve sürdürülebilirlik' kavramlarıyla somutlaştığını ifade etti.
Önümüzdeki dönemde de izleyecekleri ekonomi politikalarının bu kavramlar ekseninde şekilleneceğini söyleyen Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:
- 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.
Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez ön koşul olduğunu vurgulayan Şimşek, bunun bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışıyla sağlanabileceğini bildirdi.
Şimşek, yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etkenin öngörülebilirlik olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:
- Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.
MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ
Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi ve dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesinin Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağının altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:
- Bu yatırımların ve üretimin finansmanını çok daha kolay hale getirecek, Türk lirasının yeniden istikrar kazanmasını, güvenilir bir para birimi haline gelmesini sağlayacaktır. Paramızın istikrarlı ve güvenli olması, dolarizasyon belasından kurtulmak için en etkili çözümdür. 2002 yılından beri iktidarda olan hükümetlerimizin hükümet programlarındaki ekonomi politikalarında yer aldığı ve en son seçim beyannamemizde de ifade edildiği üzere, ekonomi felsefemizin temeli teşebbüs hürriyeti, piyasa ekonomisi, dışa açık serbest kambiyo rejimi, dalgalı kur sistemi ve enflasyon hedeflemesi modeli ilkeleri tarafından belirlenen çerçeveye dayanmaktadır. Bugün Merkez Bankasının aldığı kararı bu çerçevede değerlendirmek gerek.
Kaynak: Anadolu Ajansı