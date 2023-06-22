Bakan Mehmet Şimşek izleyecekleri ekonomi politikasını açıkladı! Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararına da değindi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabı üzerinden gündeme ilişkin sıcak konu başlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

Uyguladıkları ekonomik çerçeveye ilişkin bilgiler veren Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesinin, 'istikarar, güven ve sürdürülebilirlik' kavramlarıyla somutlaştığını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde de izleyecekleri ekonomi politikalarının bu kavramlar ekseninde şekilleneceğini söyleyen Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

- 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir.

Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyümenin vazgeçilmez ön koşul olduğunu vurgulayan Şimşek, bunun bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışıyla sağlanabileceğini bildirdi.

Şimşek, yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etkenin öngörülebilirlik olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

- Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARINI DEĞERLENDİRDİ

Fiyat istikrarına odaklanan ve finansal istikrarı gözeten kurala dayalı para politikası, kamu kesimi mali dengesinde istikrarlı bir yapıyı ve sürdürülebilir bütçe finansmanını hedefleyen kurala dayalı öngörülebilir maliye politikası, piyasa ekonomisi, serbest kambiyo rejimi ve dışa açık ekonomi ilkelerine dayalı politika çerçevesinin Türkiye'ye çok ciddi miktarda sermaye akımı sağlayacağının altını çizen Şimşek, şunları kaydetti: