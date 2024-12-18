Bakan Murat Kurum'dan depremzedelere konut sözü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya’da Orduzu Bahçebaşı Mahallesi'ndeki deprem konutları şantiyesini ziyaret etti.

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde konut sayısının 392 bine ulaştığını söyledi.

Murat Kurum açıklamasında, "11 ilde 15-20 gün sonra toplamda 201 bin konutun teslimini de gerçekleştirmiş olacağız. Deprem bölgesinde toplamda 391 bin 741 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. Yani tüm deprem bölgesinde, hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. Malatya'mızda inşa edilmesi gereken konutların yüzde 83'ünü tamamladık. İnşallah Ocak 15 itibarıyla Malatya'mızda ihalesi yapılmamış hiçbir iş kalmayacak. Hem rezerv alanlarda hem de şehrin dışında belirlediğimiz uydu kentlerimizde ihalesi yapılmamış hiçbir işimiz kalmayacak." ifadelerini kullandı.

2024 sonuna kadar da 27 bin 400'ü Malatya'da olmak üzere 11 ilde 201 bin 688 konutun teslim edileceğini, yıl sonunda deprem bölgesindeki konutların yüzde 45'inin tamamlanmış olacağını açıklayan Bakan Murat Kurum, "2025 sonuna geldiğimizde Malatya'mızda 80 bin 600 konut olmak üzere deprem bölgemizin tamamında 452 bin 983 konutumuzu, iş yerimizi bitirmiş, hak sahibi kardeşlerimize sunmuş olacağız. 2025 yılı sonu itibarıyla evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak şiarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 22 yıldır olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın seçim meydanlarında, Malatya'da, ziyaret ettiği her ilde verdiği sözü tuttuğu gibi yine sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz." dedi.