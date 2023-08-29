Bakan Özhaseki duyurdu! İşte İstanbul'a özel deprem yasasının çıkacağı tarih

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Habertürk'te canlı yayın konuğu oldu. Bakan Özhaseki, deprem çalışmalarına ilişkin önemli bilgiler verdi. İstanbul'a özel yasa çıkartılacağını yineleyen Bakan Özhaseki, özel yasa için tarih de verdi.

İSTANBUL'DA KORKUTAN TABLO

Bakan Özhaseki, yaptığı açıklamada İstanbul'da durumun vehametini ortaya koyan tablodan bahsetti. Bakan Özhaseki, konuşmasında İstanbul'da kuvvetli rüzgârda bile yıkılabilecek binalar olduğunu belirtti. 600 bin binanın İstanbul'da risk altında olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki şu ifadeleri kullandı:

- İstanbul'da bırakın deprem olmasını, güçlü rüzgarla yıkılacak binalar var. İstanbul'da 600 bina çok riskli. Her sokakta bir binanın yıkılması demek trafiğin durması gerek. Bu altyapının kesilmesi manasına gelir. Mecburen doğalgazı kesersiniz, elektrikler yenmez, su akmayabilir. Kanalizasyonlar tıkanmış olur. Suyun akmadığı, elektriklerin olmadığı, doğalgazın çalışmadığı ortamda bir şehri hayal edin. Ne çıkar karışınıza? İnsanların enkazdan çıkarılma işi o kadar zor ki, binaları yapmaktan daha kolay.

İSTANBUL'A ÖZEL YASA İÇİN TARİH VERDİ

Bakan Özhaseki, konuşmasının devamında kentsel dönüşüme dair bilgiler verdi. Özhaseki, İstanbul için özel yasa çıkartılacağını yineledi. Ekim ayında Meclis'in açılmasıyla yasa için çalışmalara başlanacağını belirten Bakan, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de görüştüklerini belirtti. Bakan 15 gün içerisinde deprem şurası toplanacağını duyurdu. Bakan ekim başında da kanunun çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Özhaseki konuyla ilgili şöyle konuştu: