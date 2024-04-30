Bakan Tunç: 124 yeni mahkeme kuruldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla 124 yeni mahkeme kurulduğunu açıkladı.

Bakan Tunç: 124 yeni mahkeme kuruldu

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yargının etkinliğinin ve verimliliğinin daha da artırılması için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanmasını amaçladıklarını ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

- Biri deprem bölgemizde 4 bölge idare mahkemesinde 10 idari dava dairesi, 3'ü deprem bölgemizdeki 6 mahalde 44 idare ve vergi mahkemesi, 18'i deprem bölgemizde 57 mahalde aile, asliye ticaret, iş, tüketici mahkemeleri ile infaz hakimliği olmak üzere 70 mahkeme kurduk. Yeni kurulan 124 mahkememiz, milletimize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun.
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# mahkeme # adalet bakanı
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