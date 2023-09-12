Bakan Yerlikaya: "85 milyonun kahramanlarısınız"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ne ait görüntüleri paylaştı. Bakan, "Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin, sizler 85 milyonun kahramanlarısınız" notunu yazdı.
Türk bayrağının dalgalandığı Irak sınırının sıfır noktasındaki bu görüntüler Cudi Dağı'ndaki "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi"ne ait.
Kahramanlar bu üs bölgesinde gece gündüz nöbet tutuyor.
Görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.
Bakan paylaşımında "güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler 85 milyonun kahramanlarısınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.