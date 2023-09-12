Bakan Yerlikaya: "85 milyonun kahramanlarısınız"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ne ait görüntüleri paylaştı. Bakan, "Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin, sizler 85 milyonun kahramanlarısınız" notunu yazdı.

Bakan Yerlikaya: "85 milyonun kahramanlarısınız"
Son Güncelleme:

Türk bayrağının dalgalandığı Irak sınırının sıfır noktasındaki bu görüntüler Cudi Dağı'ndaki "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi"ne ait.

Kahramanlar bu üs bölgesinde gece gündüz nöbet tutuyor.

Görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan paylaşımında "güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler 85 milyonun kahramanlarısınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

# Ali Yerlikaya # Cudi dağı
Çok Okunanlar
iPhone 15 serisi ne kadara satılacak?
iPhone 15 serisi ne kadara satılacak?
Türkiye'de en iyi kaplıcalar nerede?
Türkiye'de en iyi kaplıcalar nerede?
Altın fiyatları günü nasıl kapattı?
Altın fiyatları günü nasıl kapattı?
1 milyonluk soruyu bildi hayatı değişti
1 milyonluk soruyu bildi hayatı değişti
6 numara arayışı sürüyor
6 numara arayışı sürüyor
Öne Çıkanlar ABD, Suriye’yi Nasıl Soydu? 115 Milyar Dolarlık Skandal! [KANITLAR] Halil Nebiler | Ulusal Kanal ABD, Suriye’yi Nasıl Soydu? 115 Milyar Dolarlık Skandal! [KANITLAR] Halil Nebiler | Ulusal Kanal Mauro İcardi saha dışındada centilmen! Mauro İcardi saha dışındada centilmen!