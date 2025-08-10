Bakan Yerlikaya’dan Balıkesir depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklama şu şekilde:



“Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.”

