Bakanlıktan yeni açıklama: Dönerden çıkanlar şok etti!

Bakanlık tarafından açıklanan 6 Aralık tarihli liste, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları gözler önüne serdi. Bu listede, zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünlerde yapılan hileler dikkat çekti.

Özellikle et dönerinde yapılan hileler oldukça şaşırtıcı, köftede ise et kullanılmadığı tespit edildi.

Listede, "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere iki ana kategoriye yer verildi. Zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünlerde yapılan hileler bu kategorilerde yer aldı.

DÖNERDE DERİ DOKUSU

Adana merkezli 02 Yasin Poyraz isimli firmanın ürettiği et dönerde ise deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.

İzmir merkezli Kazan Köfte firmasının ürünlerinde de soya tespiti yapıldı.