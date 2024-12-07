Bakanlıktan yeni açıklama: Dönerden çıkanlar şok etti!
Tarım ve Orman Bakanlığı, 6 Aralık 2024 tarihli güncel listeyi yayımlayarak, gıda sektöründe yapılan hileli üretimleri bir kez daha ifşa etti. Yeni listede, zeytinyağı, köfte ve döner gibi ürünlerdeki sahtecilik ortaya çıktı.
Bakanlık tarafından açıklanan 6 Aralık tarihli liste, vatandaşların sağlığını tehlikeye atan firmaları gözler önüne serdi. Bu listede, zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünlerde yapılan hileler dikkat çekti.
Özellikle et dönerinde yapılan hileler oldukça şaşırtıcı, köftede ise et kullanılmadığı tespit edildi.
Listede, "Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar" ve "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" olmak üzere iki ana kategoriye yer verildi. Zeytinyağı, et döner, haşlanmış köfte ve bitkisel karışım yağ gibi ürünlerde yapılan hileler bu kategorilerde yer aldı.
DÖNERDE DERİ DOKUSU
Adana merkezli 02 Yasin Poyraz isimli firmanın ürettiği et dönerde ise deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı tespit edildi.
İzmir merkezli Kazan Köfte firmasının ürünlerinde de soya tespiti yapıldı.