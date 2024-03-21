Balıkesir'de deprem oldu! Kandilli ve AFAD duyurdu
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde deprem oldu. Depremi AFAD 4,0 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 4,1 olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 22.20'de meydana gelen deprem, 7,7 kilometre derinde kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 21, 2024
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Dursunbey (Balıkesir)
Tarih:2024-03-21
Saat:22:20:41 TSİ
Enlem:39.64 N
Boylam:28.77556 E
Derinlik:7.7 km
Detay:https://t.co/OICM4tLRpq@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ 4,1 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4,1 olduğunu duyurdu. Merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan depremin derinliğinin 5,3 olduğu açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 21, 2024
ADAOREN-DURSUNBEY (BALIKESIR) https://t.co/raGjeBTiw3
21.03.2024, 22:20:41 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 5.3 km#Kandilli
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