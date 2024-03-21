Balıkesir'de deprem oldu! Kandilli ve AFAD duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.20'de meydana gelen deprem, 7,7 kilometre derinde kaydedildi.

KANDİLLİ 4,1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4,1 olduğunu duyurdu. Merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan depremin derinliğinin 5,3 olduğu açıklandı.