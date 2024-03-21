Balıkesir'de deprem oldu! Kandilli ve AFAD duyurdu

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde deprem oldu. Depremi AFAD 4,0 olarak duyururken Kandilli Rasathanesi 4,1 olduğunu açıkladı.

Balıkesir'de deprem oldu! Kandilli ve AFAD duyurdu
Editör: Uğur Çam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 22.20'de meydana gelen deprem, 7,7 kilometre derinde kaydedildi.

KANDİLLİ 4,1 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünün 4,1 olduğunu duyurdu. Merkez üssü Balıkesir'in Dursunbey ilçesi olan depremin derinliğinin 5,3 olduğu açıklandı.

5,3 büyüklüğünde deprem!5,3 büyüklüğünde deprem!Dünya
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