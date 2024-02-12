Balyoz Davasında görev alan 50 kişi hakim karşısına çıktı

Balyoz kumpasının soruşturma ve kovuşturma aşamasında görev almış 50 hakim ve savcısı hakkında açılan dava sürüyor.



"Görevi kötüye kullanma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarıyla açılan davada sanık ve tanıklar dinlendi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesinde görülen davaya taraf avukatları katılırken bazı sanıklar da duruşmaya uzaktan Ses ve görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.



Duruşmaya FETÖ'nün Balyoz davası mağdurlarından İsmet Kışla, Mustafa Koç, Yusuf Ziya Toker, Hanefi Yıldırım, Ali Deniz Kutluk, Abdullah Can Erenoğlu katıldı.



Sanık Ali Efendi Peksak, Balyoz davasının görüldüğü dönemde FETÖ örgütünün olmadığını savundu.



Mağdur sıfatıyla dinlenen emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Koç, sanıkların bir örgütün memuru gibi hareket ettiğini söyledi. Koç,"Yargı içinde örgütlenmiş bir çete hukuk sistemimize yerleşti. Ve bize bu kumpası kurdular. Bu kişiler atanmış örgüt üyeleriydi" ifadelerini kullandı.



Beyanların ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Karara göre, firari sanıklar hakkında yakalama emirlerinin devamına karar verildi. Tutuksuz yargılanan eski hakimlerden Menekşe Uyar hakkında da duruşmaya gelmediği için yakalama kararı çıkarıldı. Duruşma 6 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.