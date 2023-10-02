Başıboş Köpek Sorunu Arttı! Belediyeler Hayvanları Korumada Yetersiz

Başıboş köpek sorunu son yıllarda oldukça arttı. Hemen hemen her gün köpek saldırısı yaşanırken artık kuduz vakaları da görülmeye başladı. Hem sokak hayvanlarının verebileceği zararları önleme hem de hayvanları koruma noktasına belediyeler yetersiz kalıyor.

Başıboş Köpek Sorunu Arttı! Belediyeler Hayvanları Korumada Yetersiz
Editör: Ülkühan Sercan Doğanbey Önenköprülü
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Sokak köpeklerinin saldırması sonucu hastaneye başvuranların sayısı bini aştı. Bazen üç yaşındaki bir çocuk bazen 70 yaşındaki bir teyze köpek saldırılarılarında ölümden dönenler arasında yer alırken, küçük ısırmalarda bile kuduz hastalığından hayatını kaybedenler oldu.

Büyükşehirlerde Başıboş Hayvan Sorunu

Hayvanlar bazen açlıktan bazen de hastalıktan saldırıyor. Hem hayvanların hem de insanların güvenliğini sağlama konusunda ise belediyeler yeterli adımı atmıyor. 5199 sayılı kanuna göre belediyeler kısırlaştırma, aşılama ve yerinde yaşatma görevlerinden sorumlu. Sokak hayvanlarınının topluma kazandırılması da imkansız değil. Özellikle arama kurtarma çalışmalarında önemli işler çıkaran köpekler rehabilitasyon hizmetlerinde de kullanılabiliyor.

Başıboş köpekler İstanbulluları bıktırdıBaşıboş köpekler İstanbulluları bıktırdıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Başıboş köpek # Belediyeler
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