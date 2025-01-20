Başıboş köpek sorunu devam ediyor! Çocuklar ölüyor, hükümet ve belediyeler izlemekle yetiniyor

Hakkari'de 12 yaşındaki kız çocuğunun başıboş köpekler tarafından öldürülmesinin ardından sorun yeniden Türkiye'nin gündemine geldi. Özellikle şehir merkezlerinde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşların can güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

Hayatını kaybeden çocuğun komşuları can güvenliğinden endişe ederken hükümet ve belediyeler ise üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor.

Türkiye'de sayıları tam olarak tespit edilemese de 5 milyondan fazla başıboş köpek olduğu tahmin ediliyor. Doktor Tunç Taşbaş, başıboş köpeklerin çeteleşmesinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

Tunç Taşbaş, "Belediyeler üzerine düşeni yaparlarsa böyle kaza böyle eğilim olaylara bir daha şahit olmayız diye düşünüyorum. Yani şu an top belediyelerde. Belediyeler zaten yani CHP yönetiminin bizzat yaptığı açıklama var. Biz bu kanunu uygulamayacağız diyorlar. Yani eksik kaldıkları bir nokta kanuna uymak. Tamamen kanuna karşı Hiçbir şey yapmıyorlar. Sokakta beslemeye devam ediyorlar. Hâlâ çocuk parklarının yanında çiğ etle köpek besleme yapılıyor. Akıl alır gibi değil. Köpeğin sağı solu belli olmayabiliyor. Yani sürekli uysal olan bir hayvan gün gelip bir şeye sinirlenip ya da bir koku alıp saldırabiliyor ya da çeteleşip saldırabiliyorlar. Her bölgede farklı yani görev yaptığım bazı bölgelerde köpeklere biraz sert davranıyordu. Orada köpekler gelip çeteleşip saldırıyorlardı. Bazı yerlerde köpeklere iyi davranıyorlardı ama orada köpeklerin böyle münferit tek başına ufak saldırıları oluyordu. Belli olmuyor. Yani bunun bir sorumluluğu yok. Bu hayvan kurt ile aynı genetiği taşıyan, kurt ile aynı çene yapısına sahip. Kurt ile çiftleşip doğurgan yavru üretebilen yani bir kurt türü, kurtun bir alt türü. Bunların sokakta başı boş çocuklarımızın yanında durması bana çok mantıklı gelmiyor." dedi.

Geçen sene Hayvan Hakları Koruma kanununda bu konuda bir düzenleme yapılsa da toplumdaki bazı grupların tepkisinden çekinen hükümet ve belediyeler yasayı uygulamamayı tercih ediyor.