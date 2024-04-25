Başkan Ferdi Zeyrek'ten açıklama! “Projelerimizi hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tüm gücüyle Manisa’ya hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Zeyrek, “Beş yıl içinde öyle hizmetler yapmalıyız ki alnımız açık bir şekilde çoluğumuz çocuğumuzla çarşıda dolaşabilelim” dedi.

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, Meclis Başkanı Cahit Yayman ve Yönetim Kurulu Üyelerini konuk etti. Başkan Özkasap ve beraberindekiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Manisalıların çok büyük desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ferdi Zeyrek’i tebrik etti. Manisa Ticaret Borsası olarak, her zaman Başkan Zeyrek’in yanında olduklarını belirten Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, “Şahsım ve borsa olarak kalben sizi tebrik ediyoruz. Çok güzel bir başarı oldu. Manisa’mız, genç, dinamik, çalışkan, doğru, dürüst bir başkana sahip olmanın büyük mutluluğunu yaşıyor. Allah mahcup etmesin. Allah kolaylıklar versin” dedi.

"TÜM GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Tüm gücüyle Manisa’ya hizmet etmek için çalışacaklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ise, “Zaman çok çabuk geçiyor. Beş yıl da, bu kadar çok çabuk gelip geçecek. Sizlerin de bulunduğu bu koltuklardan çok başkanlar geldi geçti. Kimi başkanlar, halen başkanım diye anılıyor. Maalesef kimi başkanlar, Manisa’da bile oturmayıp başka şehirlere taşınmak zorunda kalmıştır. Biz beş yıl sonra kazanırız, devam ederiz, etmeyiz, o bugünün konusu değil. Ama beş yıl içinde öyle hizmetler yapmalıyız ki, alnımız açık bir şekilde çoluğumuz çocuğumuzla çarşıda dolaşabilelim. Bu yönde de, hep beraber odalarımızla çok güzel işler yapacağız. Bugüne kadar, biz masanın başka koltuklarında oturduk. Yapılamayanları gördük. Yapılması için mücadele ettik. Allah’ta bir fırsat verdi. Şimdi onları hayata geçirmek için tüm gücümüzle çalışacağız” ifadelerinde bulundu.