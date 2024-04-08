Bayram tatilinde acı bilanço! Trafik kazalarında 12 kişi öldü

Bayram tatilinin ilk 2 gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Ali Yerlikaya, trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin yaralandığını bildirdi.

Bayram tatilinde acı bilanço! Trafik kazalarında 12 kişi öldü
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Bayram tatilinin yoğunluk oluşturduğu şehirlerarası trafik yolculuğunda acı haberler gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 gününde meydana gelen trafik kazalarında ve bu kazalarda hayatını kaybeden ve yaralananlarla ilgili verileri paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin, vatandaşların güvenliği için denetimlerini büyük bir hassasiyetle sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 2. günü olan dün 572 trafik kazasının meydana geldiğini, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1966 vatandaşın da yaralandığını belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar, sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım, hayatla yarışılmaz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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