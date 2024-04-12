Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını!
Anıtkabir Ramazan Bayramı tatilinde de yurdun dört bir yanından ziyaretçileri ağırladı.
Anıtkabir'e, bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından binlerce kişi akın etti. Çoğunluğu aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler, çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.
Anıtkabir'deki Misak-ı Milli Kulesi'nden girilen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde de ziyaretçiler kuyruk oluşturdu.
Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu, bazıları dua etti.