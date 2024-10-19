Bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri oldu! İşte atanan ve görevden alınan isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri gerçekleşti. Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri oldu! İşte atanan ve görevden alınan isimler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bazı bakanlıklarda yeni atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. Söz konusu kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan kadrolara 17 vergi başmüfettişi ve 2 vergi müfettişi atanırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan kadrolara da 13 ticaret başmüfettişi ve 1 ticaret müfettişinin atanması uygun bulundu.

Bazı bakanlıklarda görev değişiklikleri oldu! İşte atanan ve görevden alınan isimler - Resim : 1

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ve Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alınırken, 2. Bölge Müdürlüğüne 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, 9. Bölge Müdürlüğüne 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan ve 14. Bölge Müdürlüğüne de Melikunnas Özkaya atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanlığına, Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat getirildi. Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Yılmaz, İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla Piralioğlu, Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent Eyüpoğlu, Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin Sarıca ve Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Porsuk'un atanmaları uygun görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama ve görevden alma kararları! Resmi Gazete'de yayımlandıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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